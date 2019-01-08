В Украине несовершеннолетним могут позволить быть донорами стволовых клеток для братьев и сестер

Верховная Рада Украины может разрешить несовершеннолетним становиться донорами стволовых клеток для родных братьев и сестер. Соответствующий проект закона зарегистрирован на сайте парламента.

Автором законопроекта №9461 о внесении изменений в закон "О применении трансплантации анатомических материалов человеку" является нардеп от "Блока Петра Порошенко" Мария Ионова.

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Законопроект предусматривает, что живым донором гемопоэтических стволовых клеток может быть человек в возрасте до 18 лет при наличии добровольного и осознанного согласия, предоставленного его законным представителем в письменном виде. Условием для того, чтобы человек стал таким донором, является проведение трансплантации (пересадки) стволовых клеток родному брату или сестре.

Сегодня в действующем законодательстве установлено, что живым донором анатомических материалов может быть только совершеннолетний человек. В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующий закон ограничивает возможность быть донором малолетним и несовершеннолетним лицам для пересадки стволовых клеток костного мозга и периферической крови их полнородными братьям или сестрам.

В основном, по результатам лабораторных исследований и типирования, именно такие дети являются потенциальными живыми донорами для своего брата или сестры и в других странах мира их костный мозг с согласия родителей используют для трансплантации братьям или сестрам. Такая возможность спасти жизнь должна быть предусмотрена в законе,

– говорится в документе.

Напомним, 17 мая 2018 года Верховная Рада одобрила закон о трансплантации, официальное название которого "О применении трансплантации анатомических материалов человеку". 20 июня закон подписал президент. Согласно закону, в Украине с 1 октября 2018 года должны были создать Единую государственную информационную систему трансплантации, которая бы содержала набор минимальных данных – сведения о донорах, реципиентах, характеристики анатомических материалов, которые собираются, обрабатываются и защищаются. Однако до конца 2018 года Министервтсо здравоохранения не создало ЕДИСТ. Так с 1 января 2019 года все операции по трансплантации в Украине стали незаконными.

Что такое стволовые клетки? Стволовые клетки являются поставщиками новых клеток организму человека. Когда стволовые клетки делятся, они могут либо самовосстанавливаться, либо же приумножать другие специализированные типы клеток. Поэтому, делая пациенту пересадку стволовых клеток, врачи повышают способность его организма к исцелению. Стволовые клетки перспективны для лечения рака, сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Паркинсона, рассеянного склероза, инсульта, болезни Гентингтона, травм спинного мозга и прочих.

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