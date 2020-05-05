В Украине нет дефицита продуктов и роста цен, – Минэкономики

В Минэкономики уверяют, что в Украине нет дефицита продуктов, магазины обеспечены всем необходимым. Цены на большинство товаров тоже не растут.

Кроме того, государство поддерживает производителей продовольственной продукции, заявил министр экономики Игорь Петрашко.

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Относительно продовольственной безопасности должен быть сохранен баланс – отсутствие дефицита в магазинах, нормализация цен и, поддержка производителей, чтобы они могли получать и приносить валюту государству,

– отметил Петрашко.

По его словам, сейчас удалось достичь всех этих целей. Согласно данным Минэкономики, на большинство товаров цены не растут. Кроме того нормализуется ситуация со сбытом продукции через продовольственные рынки.

Из-за карантина их вынуждены были закрыть. "И после того, как директора и владельцы (рынков – 24 канал) услышали нас, что необходимо также заботиться о здоровье людей, мы сразу открыли рынки", – добавил министр.

К слову, правительство разрешило открыть продовольственные и аграрные рынки с 1 мая. Основным условием для возобновления работы является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.



При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала