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В Украине объявлено штормовое предупреждение: в восточных областях –шквалы, град и сильные дожди

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На 20 июля в Украине объявили штормовое предупреждение
На 20 июля в Украине объявили штормовое предупреждение / Фото из открытых источников

20 июля во всех областях Украины объявлено штормовое предупреждение. В восточных регионах синоптики прогнозируют шквалы 15 - 20 метров в секунду, град и мощные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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К концу суток 20 июля в большинстве областей – грозы, в восточных, а также Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 метров в секунду, град и сильный дождь,
– говорится в сообщении.

негода погода штормове попередження

Штормовое предупреждение в Украине от Укргидрометцентра

Напомним, в четверг, 19 июля, в оккупированном Российской Федерацией Симферополе прошла сильная гроза, из-за которой город превратился в огромную реку. А, в городе из-за бешеного ливня затопило часть улиц, в том числе и местный вокзал, который оказался "под водой" из-за того, что стоки не справлялись с потоками воды.

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 канал
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