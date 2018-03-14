В Украине обнаружили антиукраинскую сеть: известно, кто был руководителем и кто финансировал

Прокуратура АР Крым совместно с СБУ провели 28 обысков в разных областях Украины. Были получены доказательства причастности ряда лиц к сотрудничеству с антиукраинскими центрами в РФ и на оккупированных ею территориях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что координация антиукраинской сети осуществлялась Артемом Бузилой, который направлял указания по проведению антиукраинских мероприятий непосредственно из администрации российского президента. Финансирование ее осуществлялось окружением бывшего министра МВД Украины Захарченко,

– говорится в сообщении.

Обыски проводились в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской, Николаевской и Одесской областях. Во время обысков обнаружены печатные экстремистские агитационные материалы, документы с грифом "Для служебного пользования", которые могли быть использованы спецслужбами РФ для организации диверсий на одном из режимных объектов Нацполиции.

Изъяты материалы по подготовке в одной из стран Европы фейковой международной конференции с согласованным текстом для спикера в поддержку оккупации АР Крым и дискредитацией украинской власти, и расценки на подкуп депутатов местных советов за принятие необходимых российской стороне решений и обращений к руководству государства,

– сообщают в СБУ.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил и отметил, что именно "во Львовской области изъяты записи с подготовленным выступлением на международной конференции с поддержкой оккупации Крыма Россией".

"В Херсонский области обнаружена переписка с антиукраинским центром с задачей организовать решение местными советами об импичменте Президента за вознаграждение в 25 тысяч долларов. В Харьковской области изъяты карты мостов и переправ, патроны, гранаты, пластид с электрозапалом и денежные средства суммой 50 тысяч долларов, денежные карточки российского банка. во Львовской области изъяты записи с подготовленным выступлением на международной конференции с поддержкой оккупации Крыма Россией", – написал Луценко на своей странице в Facebook.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.