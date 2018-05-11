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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В Украине обнаружили опасную инфекцию

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Исследования (иллюстрация)
Исследования (иллюстрация) / Фото из свободных источников

Медики зафиксировали в Харькове в Дергачевском районе случай дирофиляриоза – опасной инфекции, которую переносят комары.

Об этом информирует пресс-служба "Харьковского областного лабораторного центра МОН".

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Инфекцию обнаружили после того, как в местную больницу обратилась женщина с жалобами на наличие опухоли в области грудной клетки.

Врачи обнаружили инфекцию уже после хирургического вмешательства и лабораторных анализов. Также ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как предотвратить заражение дирофиляриозом:

– ограничьте прогулки животных в вечернее время в места, где много комаров;
– проводите профилактическое лечение домашних животных;
– поставьте специальные сетки на окна и двери, которые могут уберечь от попадания комаров в помещение.
– уничтожайте комаров в местах выплода и помещениях;
– применяйте репелленты (химические вещества, отпугивающие насекомых, клещей, грызунов, птиц)

Что такое дирофиляриоз? Это трансмассивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров.

Источником инфекции являются пораженные дирофиляриями собаки, кошки и другие хищники. Возбудителем заболевания – тонкие нитевидные круглые гельминты вида D. repens, которые вызывают подкожную и очную формы заболевания. В организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут, достигая значительных размеров (до 30 см).

Теги: Новости Харькова Здоровая жизнь Здоровье Медицина Инфекция
Источник: 24 Канал
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