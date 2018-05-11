В Украине обнаружили опасную инфекцию

Медики зафиксировали в Харькове в Дергачевском районе случай дирофиляриоза – опасной инфекции, которую переносят комары.

Об этом информирует пресс-служба "Харьковского областного лабораторного центра МОН".

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Инфекцию обнаружили после того, как в местную больницу обратилась женщина с жалобами на наличие опухоли в области грудной клетки.

Врачи обнаружили инфекцию уже после хирургического вмешательства и лабораторных анализов. Также ввели комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как предотвратить заражение дирофиляриозом:

– ограничьте прогулки животных в вечернее время в места, где много комаров;

– проводите профилактическое лечение домашних животных;

– поставьте специальные сетки на окна и двери, которые могут уберечь от попадания комаров в помещение.

– уничтожайте комаров в местах выплода и помещениях;

– применяйте репелленты (химические вещества, отпугивающие насекомых, клещей, грызунов, птиц)

Что такое дирофиляриоз? Это трансмассивное паразитарное заболевание, которое передается через укусы кровососущих насекомых, в основном комаров.

Источником инфекции являются пораженные дирофиляриями собаки, кошки и другие хищники. Возбудителем заболевания – тонкие нитевидные круглые гельминты вида D. repens, которые вызывают подкожную и очную формы заболевания. В организм человека попадают личинки паразита, которые медленно растут, достигая значительных размеров (до 30 см).