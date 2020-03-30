В Украине обустроили временные пункты приема больных коронавирусом: фото

Спасатели обустроили на территории больниц временные пункты приема больных COVID-19, в которых проводят первичную диагностику. Они работают во всех областях Украины и Киеве. Сейчас таких пунктов более 200.

Временные пункты приема обустроили на базе палаток ГСЧС. Об этом сообщили в Фейсбуке МВД Украины. Читайте также Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы В оборудованных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19

– говорится в сообщении. По состоянию на 30 марта 2020 года во всех областях страны и городе Киеве работают 217 таких пунктов.

По всей Украине обустроили временные пункты приема больных / Фейсбук МВД Украины

В них проводят первичный осмотр пациентов / Фейсбук МВД Украины Коронавирус в Украине: основное По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом . Умерли 11 человек, выздоровели – 6.

. Умерли 11 человек, выздоровели – 6. Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

Что предусматривает чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала