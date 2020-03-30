В Украине обустроили временные пункты приема больных коронавирусом: фото
Спасатели обустроили на территории больниц временные пункты приема больных COVID-19, в которых проводят первичную диагностику. Они работают во всех областях Украины и Киеве. Сейчас таких пунктов более 200.
Временные пункты приема обустроили на базе палаток ГСЧС. Об этом сообщили в Фейсбуке МВД Украины.
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В оборудованных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19
– говорится в сообщении.
По состоянию на 30 марта 2020 года во всех областях страны и городе Киеве работают 217 таких пунктов.
По всей Украине обустроили временные пункты приема больных / Фейсбук МВД Украины
В них проводят первичный осмотр пациентов / Фейсбук МВД Украины
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели – 6.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
Что предусматривает чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала
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