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      В Украине обустроили временные пункты приема больных коронавирусом: фото

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      В Украине работают временные пункты приема больных коронавирусом / Фейсбук МВД Украины

      Спасатели обустроили на территории больниц временные пункты приема больных COVID-19, в которых проводят первичную диагностику. Они работают во всех областях Украины и Киеве. Сейчас таких пунктов более 200.

      Временные пункты приема обустроили на базе палаток ГСЧС. Об этом сообщили в Фейсбуке МВД Украины.

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      В оборудованных пунктах врачи смогут проводить первичный осмотр людей и принимать решение о дальнейшей госпитализации пациентов с COVID-19
      – говорится в сообщении.

      По состоянию на 30 марта 2020 года во всех областях страны и городе Киеве работают 217 таких пунктов.


      По всей Украине обустроили временные пункты приема больных / Фейсбук МВД Украины


      В них проводят первичный осмотр пациентов / Фейсбук МВД Украины

      Коронавирус в Украине: основное

      • По состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 480 случаев заражения коронавирусом. Умерли 11 человек, выздоровели – 6.
      • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
      • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.


      Что предусматривает чрезвычайная ситуация / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Здоровье Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Киева Карантин в Украине 2020 Министерство здравоохранения Украины ГСЧС Министерство внутренних дел
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