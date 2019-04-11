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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Украине определили лучших экспедиторов и морских агентов, – результат Национального рейтинга

      11 Читати новину українською
      Метинвест-Шиппинг
      Метинвест-Шиппинг / business.ua

      Национальный морской рейтинг Украины подвел итоги работы водного транспорта в 2018 году и наградил победителей в различных номинациях.

      Согласно рейтингу, лучшим экспедитором года стал "Метинвест-Шиппинг" (генеральный директор Алексей Соловей). Компанией было проэкспедировано 25,37 млн тонн грузов. На втором месте компания "АТИС", которой удалось проэкспедировать 6,91 млн грузов.

      Также, был определен лучший морской агент года. Как отмечает журнал "Национальный морской рейтинг Украины": "Победители в номинации "Морской агент" определяются среди морских агентских компаний с наибольшим количеством обслуженных самоходных судов в морских портах Украины (за исключением дунайских портов) в течение года", – говорится в журнале.

      Лучшим морским агентом стала компания "Метинвест-Шиппинг", которой было обслужено 761 судно.

      Среди результатов 12-го Национального морского рейтинга Украины также отмечены лучшие компании в номинациях "Приобретение флота", "Обновление флота и другие".

      Национальный морской рейтинг Украины инициирован журналом "Порты Украины" и информационно-аналитическим центром BlackSea Trans. Ежегодный рейтинг проводится при поддержке Министерства инфраструктуры Украины, ассоциации "Укрпорт", Союза портовых операторов, Ассоциации международных экспедиторов Украины, Ассоциации морских агентов Украины, Международной ассоциации судовладельцев Черноморско-Азовского бассейна (BINSA). Победители большинства номинаций определяются по результатам рейтингов, которые составляются на основании показателей работы предприятий.

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      Теги: Новости Украины
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