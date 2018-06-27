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22:53, 26 июня
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В Украине остановили деятельность одного из самых популярных пиратских онлайн-кинотеатров

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В Украине прекратили деятельность онлайн-кинотеатра "onlainfilm"
В Украине прекратили деятельность онлайн-кинотеатра "onlainfilm" / Фото пресс-службы полиции

Нацполиция прекратила деятельность онлайн-площадки "onlainfilm", которая распространяла информацию с нарушением авторских прав. Онлайн кинотеатр работал в течение последних девяти лет. Полицейские установили участников преступной группы, которые организовали деятельность этого ресурса.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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В полиции отмечают, что онлайн кинотеатр "onlainfilm" входил в 5-ку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран. Ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышало 2 миллиона. Общий объем видеофайлов, размещенных на сайте, превышал 50 ТВ.

Для анонимизации своих действий в сети злоумышленники использовали услуги обратного прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов расположенных во внутренней сети,
– сообщают правоохранители.

В городе Хмельницкий полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков. По их результатам изъята компьютерная техника и деньги.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.


Онлайн кинотеатр "onlainfilm" входил в 5-ку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран


Ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышало 2 миллиона

Теги: Новости Украины Кибербезопасность хакеры Новости Хмельницкого
Источник: 24 Канал
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