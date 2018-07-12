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В Украине острая нехватка серной кислоты, – Госрегслужба

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Серная кислота
Серная кислота / economics.unian.ua

Украинские производители серной кислоты не могут удовлетворить спрос со стороны внутренних потребителей.

Об этом стало известно в ходе первого заседания Мониторинговой группы по вопросам производства и импорта серной кислоты при Государственной регуляторной службе Украины, передает корреспондент UAprom.

"Мы информируем премьер-министра (о текущей ситуации – ред.), будем просить Межведомственную комиссию по международной торговле (МКМТ) в августе хотя бы отложить введение квот, чтобы закончила работу Мониторинговая группа. Мы видим риски остановки коксохимических и металлургических предприятий, которые не могут купить серную кислоту в Украине и вынуждены импортировать ее", – сказала глава ГРС Ксения Ляпина во время заседания.

Как сообщалось ранее, Мониторинговая группа при Госрегслужбе была создана для отслеживания реальной ситуации на рынке серной кислоты Украины.

По ее словам, нельзя жертвовать потребителями серной кислоты в угоду производителям. "Это подготовка к монополизации рынка, где будут только посредники, а не производители", – отметил специалист, добавив, что "Сумыхимпром", Востгок, НПО "Заря" отказались участвовать в работе Мониторинговой группы.

Кроме того, глава ГРС раскритиковала сам механизм квотирования, как такой, которій потенциально может быть коррупционным. "Кто первый обратится, тот и получит квоту", – констатировала К.Ляпина.

Анатолий Старовойт, глава Ассоциации "Укркокс", обратил внимание на то, что на данный момент дефицит серной кислоты на внутреннем рынке составляет 98 тыс. тонн. "Производители должны гарантировать поставки этого объема, в противном случае из-за отсутствия серной кислоты остановятся коксохимы и метзаводы", – сказал он.

Александр Каленков, президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром", отметил проблему подвижного состава. "Нужны данные по цистернам. Например, по факту на "Сумыхимпром" есть 25 цистерн, хотя предприятие заявляет о наличии 60 цистерн. Еще 20 единиц они могут отремонтировать. Но сколько реально цистерн находится в рабочем состоянии – неизвестно", – подчеркнул он.

Результатом работы Мониторинговой группы может стать отмена квот на импорт серной кислоты в Украине.

Теги: металургия пошлина імпорт
Источник: 24 Канал
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