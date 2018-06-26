В Украине от кори умер 8-летний ребенок

В Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок, всего с начала года умерло 12 человек: восемь детей и четверо взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Минздрав информирует, что с 19 по 26 июня корью заболели 1273 человека – 487 взрослых и 786 детей. По сравнению с прошлой неделей, это на 10% меньше.

Больше всего больных корью во Львовской области – около 4 тысяч человек, в Закарпатской области – около 3 тысяч и в Ивано-Франковской области – почти 2,5 тысячи.

В Одесской области и в городе Киеве количество больных корью около двух тысяч человек.

Напомним, 10-месячный мальчик умер от кори в Одесской городской инфекционной клинической больницы, куда был доставлен с Николаевского района Одесской области.

Что такое корь?

Это опасное и очень заразное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения от этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

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