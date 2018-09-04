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В Украине открыли доступ к результатам испытаний лекарств

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В Украине открыли доступ к результатам испытаний лекарств
В Украине открыли доступ к результатам испытаний лекарств / Иллюстративное фото

Верховная Рада Украины на заседании 4 сентября поддержала во втором чтении законопроект №4074 "О внесении изменений в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах"(относительно доступа к результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств)".

Об этом сообщает "РБК-Украина".

За документ проголосовали 247 народных депутатов.

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Согласно закону, центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере здравоохранения, должен обеспечить публичный доступ ко всем, как к благоприятным/положительных, так и неблагоприятным/отрицательным результатам доклинического изучения и клинических испытаний.

"Обеспечивать на своем официальном сайте свободный доступ ко всем результатам доклинического изучения и клинических испытаний лекарственных средств (отчетов о доклинических исследованиях и отчетах о клинических испытаниях, составленных по форме, установленной центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья), которые являются открытой информацией", – говорится в тексте закона.

К слову, на этом же заседании Верховная Рада отказалась вводить административную ответственность за использование квартир в многоэтажных домах не по назначению.

Теги: Новости Украины Новости политики Здоровье Медицина Лекарства
Источник: 24 Канал
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