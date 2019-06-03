В Украине открыли два новых лоукост-рейса в Одессу: когда можно купить акционные билеты

Лоукост-компания SkyUp открыла два внутренних авиарейса из Киева и Харькова в Одессу. Цены на акционные авиабилеты начинаются от 500 гривен.

Время перелета из Киева в Одессу, так и из Харькова в Одессу продлится один час, сообщает сайт Avianews.

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Рейс: Киев – Одесса

• Когда стартовал: 25 мая.

• В какие дни есть рейсы: трижды в неделю

каждую среду каждую субботу каждое воскресенье

Рейс: Харьков – Одесса

• Когда стартовал: 2 июня.

• В какие дни есть рейсы: дважды в неделю

каждый четверг каждое воскресенье

Что известно об акционных билетах:

• акционные билеты будут стоить от 500 гривен (преимущественно на август-октябрь);

• обычные цены колеблются на уровне 1200-1400 гривен в одну сторону.