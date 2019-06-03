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      В Украине открыли два новых лоукост-рейса в Одессу: когда можно купить акционные билеты

      74 Читати новину українською
      Лоукост-компания SkyUp
      Лоукост-компания SkyUp / flickr.com // [email protected]

      Лоукост-компания SkyUp открыла два внутренних авиарейса из Киева и Харькова в Одессу. Цены на акционные авиабилеты начинаются от 500 гривен.

      Время перелета из Киева в Одессу, так и из Харькова в Одессу продлится один час, сообщает сайт Avianews.

      Читайте также: Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен

      Рейс: Киев – Одесса

      • Когда стартовал: 25 мая.

      • В какие дни есть рейсы: трижды в неделю

      1. каждую среду
      2. каждую субботу
      3. каждое воскресенье

      Рейс: Харьков – Одесса

      • Когда стартовал: 2 июня.

      • В какие дни есть рейсы: дважды в неделю

      1. каждый четверг
      2. каждое воскресенье

      Что известно об акционных билетах:

      • акционные билеты будут стоить от 500 гривен (преимущественно на август-октябрь);

      • обычные цены колеблются на уровне 1200-1400 гривен в одну сторону.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости Одессы Новости Харькова Путешествия авиация
      Источник: 24 канал
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