В Украине открыли два новых лоукост-рейса в Одессу: когда можно купить акционные билеты
Лоукост-компания SkyUp открыла два внутренних авиарейса из Киева и Харькова в Одессу. Цены на акционные авиабилеты начинаются от 500 гривен.
Время перелета из Киева в Одессу, так и из Харькова в Одессу продлится один час, сообщает сайт Avianews.
Читайте также: Путешествуем по Украине: подборка дешевых авиабилетов до 500 гривен
Рейс: Киев – Одесса
• Когда стартовал: 25 мая.
• В какие дни есть рейсы: трижды в неделю
- каждую среду
- каждую субботу
- каждое воскресенье
Рейс: Харьков – Одесса
• Когда стартовал: 2 июня.
• В какие дни есть рейсы: дважды в неделю
- каждый четверг
- каждое воскресенье
Что известно об акционных билетах:
• акционные билеты будут стоить от 500 гривен (преимущественно на август-октябрь);
• обычные цены колеблются на уровне 1200-1400 гривен в одну сторону.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ОБ АВИАКОМПАНИЯХ И НОВЫХ РЕЙСАХ:
-
31 мая 2019SkyUp открыл еще один регулярный рейс за границу
-
-
-
-
-
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии