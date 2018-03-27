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В Украине открыли первый магазин звездного бренда AllSaints

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Первый в Украине магазин
Первый в Украине магазин / Glassdoor

В киевском торговом центре Ocean Plaza на первом этаже открыли первый в Украине монобрендовый магазин британского бренда одежды AllSaints.

Бренд основан в 1994 году. Главный офис расположен в Лондоне. AllSaints сотрудничает с музыкальными группами Kings of Leon, Blonde Redhead, OneRepubliс, Imagine Dragons. Одежды этой марки предпочитают Рианна, Джастин Тимберлейк, Джиджи Хадид, чета Бекхэмов, Робби Уильямс, U2, пишет Мarie Сlaire.

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AllSaints – это марка high-street fashion, в основе которой байкерские "косухи", трикотажные изделия, базовая одежда премиального уровня.

Интересные факты о AllSaints:

Бренд был создан в 1994 году двумя дизайнерами: Стюартом Тревором и Кейт Болонгаро.

Назван в честь All Saints Road, которая в 60-х славилась как центр сбора модной и музыкально-ориентированной молодежи.

Бренд создает полные коллекции женской, мужской одежды, обуви и аксессуаров в собственном ателье.

В AllSaints работает более 3000 сотрудников в 28 странах.

Коллекции бренда представлены по всей Европе, в Северной и Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке, в более чем 240 магазинах.

Создатели бренда ориентированы на формирование бизнес-модели нового поколения, где дизайнер и клиент тесно взаимодействуют друг с другом с одной-единственной целью – создать качественный и актуальный продукт. AllSaints контролирует каждый аспект бренда: от дизайна магазина, строительства до глобальной веб-платформы.

Теги: Новости Украины LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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