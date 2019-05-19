В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий: что нужно знать о терроре

В Украине 19 мая отмечают День памяти жертв политических репрессий. В этот день чтят память жертв Большого террора – политических репрессий СССР. Также вспоминают трагические события в истории Украины, вызванные насильственным внедрением коммунистической идеологии.

День памяти жертв политических репрессий начали отмечать в Украине с 2007 года в связи с 70-й годовщиной Большого террора – массовых политических репрессий 1937-1938 годов.

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Традиционно в День памяти высшие лица государства возлагают цветы к национальному мемориальному заповеднику "Быковнянские могилы". Это – одно из крупнейших на территории Украины захоронений жертв репрессий. Возложение цветов к памятным знакам происходит и по всей Украине, а также – траурные вече и церемонии.

Что такое Большой террор?

Масштабная кампания массовых репрессий граждан СССР, развернутая в 1937-1938 годах по личной инициативе советского вождя Иосифа Сталина. Целью террора было ликвидировать реальных и потенциальных политических оппонентов, запугать население, изменить национальную и социальную структуру общества.

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Сталинские репрессии

Какова была цель репрессий и против кого его их применяли?

По замыслу Сталина, массовые репрессивные операции должны были завершить двадцатилетнюю борьбу с "социально-враждебными элементами", утвердить авторитарный стиль руководства и осуществить "кадровую революцию". Основанием для развертывания террора был тезис Сталина об обострении классовой борьбы по мере успехов социалистического строительства.

Также большое количество "чисток" подавалось как устранение возможности саботажа и шпионажа, учитывая возможную войну с Германией.

Наибольшее внимание общества было сконцентрировано на репрессиях как против лидеров Коммунистической партии, так и против государственных служащих, командного состава вооруженных сил, широкой общественности членов партии. Однако кампания репрессий коснулась интеллигенции, крестьян – особенно тех, которых называли "слишком богатыми крестьянами" (кулаками). Острие репрессий было направлено и против целых этносов и этнических групп, которых называли "пятой колонной".



Расстрелянные во время репрессий представители украинской интеллигенции Курбас, Кулиш и Пидмогильный

Террор в Украине уничтожил политическую, художественную и научную элиту, деформировал общественные связи, разрушил традиционные ценностные ориентации, распространил общественную депрессию и денационализацию.

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Сколько людей стали жертвами террора?

За период Большого террора на территории УССР были осуждены 198 тысяч 918 человек, из которых около двух третей – к расстрелу. Остальных людей отправили в тюрьмы и лагеря. Уволены были только 0,3% человек.

Как начались и происходили репрессии?

Официально началом Великого террора стал оперативный приказ НКВД 1937 года о репрессировании "бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов". Однако имеющиеся документы НКВД показывают, что массовые репрессии готовились заранее.

Этот приказ вводил лимиты (планы) наказания людей. Приговоры по первой категории означали расстрел, по второй – заключение в лагерях ГУЛАГ (Главное управление лагерей), из которых многие так и не вернулись живыми.

Еще до начала указа в СССР начали "чистку" партийных рядов и органов безопасности, впоследствии начались массовые аресты.

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Узники ГУЛАГа

После этого политбюро разослало по областях УССР указание о формировании внесудебного репрессивного органа – областных "троек", чтобы упростить процедуры осуждения. В состав тройки обычно входили начальник областного НКВД (председатель), областной прокурор и первый секретарь областного или республиканского комитета ВКП (б).

Арестованный был лишен права на защиту (на адвоката) или обжалование приговора. Следователи психологическими издевательствами и нечеловеческими пытками выбивали из арестованных нужные признания. Разрешение на применение методов "физического воздействия на подозреваемых" (то есть пыток) было дано на самом высоком уровне.

Случаи неправомерного осуждения считались вполне допустимыми и оправдывались пословицей "лес рубят – щепки летят".



Вот, что писали в приказах о расстрелах во время репрессий. Это обвинение против священника в том, что агитировал водить детей в церковь и вел агитацию против СССР

Через несколько месяцев после начала репрессий ввели ряд нормативных документов, которые усилили ответственность членов семей репрессированных. Жены и мужья "врагов народа" подлежали обязательному аресту, а детей до 15 лет передавали в специальные детдома. Члены семей осужденных к расстрелу "врагов народов" подлежали принудительному переселению во внутренние области СССР.

Времена Большого террора в массовом сознании населения СССР обозначены тотальным страхом и недоверием. Ночные аресты соседей, подозрения коллег на работе, друзей, родственников, поиск шпионов и вредителей, боязнь доносов и обязанность публично клеймить врагов народа были повседневными. Человек мог написать донос на коллег, опасаясь, что те донесут на него первыми. Это стало типичным средством решения личных конфликтов с руководством, преподавателями, родственниками и тому подобное.



Барак в ГУЛАГе

Когда прекратились репрессии?

Большой террор свернули по указанию высшего партийно-советского руководства 17 ноября 1938 года. Тогда приняли постановление, которым "ориентировали правоохранительные органы на прекращение "большой чистки" и восстановление элементарной законности. Следующим шагом стала физическая ликвидация непосредственных организаторов и исполнителей Большого террора.

Реабилитация жертв политических репрессий

Незаконность Большого террора признали еще во времена СССР после смерти Сталина, когда в годы "оттепели" провели частичную реабилитацию репрессированных. Но реабилитационные процессы 1950-1960 годов имели ограниченный характер. Большинство осужденных по политическим обвинениям не получили полной реабилитации, а их права не были полностью восстановлены.



Раскопки на месте массового захоронения жертв репрессий

В последние месяцы существования УССР в 1991 году приняли Закон "О реабилитации жертв политических репрессий на Украине". В нем впервые в стране законодательно осудили и отмежевались от политических репрессий как метода управления обществом. После этого органы прокуратуры и суды в течение 1991-2001 годов реабилитировали 248 тысяч 810 человек. При этом отказано в реабилитации 117 тысячам 243 лицам.

Официально Украина осудила преступления коммунистического тоталитарного режима только в 2015 году, когда приняли Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".