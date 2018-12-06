День Вооруженных Сил Украины 2018 - праздник 6 декабря 2018

6 декабря Украина отмечает День Вооруженных сил. В этот день 27 лет назад Верховная Рада приняла Закон "О Вооруженных силах Украины".

А празднование Дня Вооруженных Сил Украины парламент ввел с 1993 года.

Читайте также: День Вооруженных сил: пять фактов о командующем ДШВ Украины, которые вы точно не знали

Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы – основной состав ВСУ. И кроме этого к ним относятся внутренние войска, государственная пограничная служба и оперативно-спасательная служба гражданской защиты, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

День Вооруженных Сил Украины: смотрите видео

За годы независимости украинскую армию целенаправленно ослабляли на пользу недоброжелательного северного соседа. Хотя после распада СССР Украинские Вооруженные Силы были одними из крупнейших и наиболее оснащенных в Европе. Также Украина имела ядерное оружие и относительно современные образцы вооружения и военной техники.

И только с началом войны с Россией в 2014 году для нашей армии началась эпоха возрождения. Аннексия Крыма и начало военных действий на Донбассе показали реальное состояние дел. Наращивать мышцы нашему войску пришлось в ускоренном темпе. Именно 14-й год стал знаковым в истории ВСУ.

Видео Минобороны ко Дню Вооруженных Сил Украины

Сейчас мы – в десятке мощнейших армий Европы. В мировом рейтинге на 30 месте. Украина не только взялась за перевооружение войска, но и за оснащение и экипировку самих военнослужащих по стандартам НАТО. Однако самое главное сейчас в армии – это ее состав. Солдаты и командиры, закаленные войной, которые доказали, что часто просто сила духа способна заставить отступить даже хорошо оснащенного врага.

Мы смогли восстановить свою боеспособность и не допустить, чтобы Россия отрезала пол-Украины. В частности, мы отказались от внеблокового статуса и заявили о своих намерениях вступить в НАТО.

Видео Минобороны ко Дню Вооруженных Сил Украины

24 канал поздравляет всех военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины! Украинская армия перестала существовать только номинально, наши воины защищают нас каждый день!

Видео Минобороны ко Дню Вооруженных Сил Украины

Сегодня в Зале памяти Министерства обороны Президент Украины чтит память павших в войне героев. Будут отмечать этот день и на передовой – нагграждением военнослужащих.