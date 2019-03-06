В Украине отменили Книгу жалоб

Кабинет министров своим решением за 6 марта отменил обязательное ведение предприятиями Книги отзывов и предложений потребителей. В правительстве ожидают, что это позволит бизнесу ежегодно экономить до 125 миллионов гривен.

Кроме этого, Кабмин отменил ряд других устаревших регуляторных актов.

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Общая сумма экономии бизнеса от отмены таких актов должна составить до 1 миллиарда гривен ежегодно.

В правительстве объяснили, что существование книги жалоб сейчас является неоправданным, так как часто предприниматели просто не проверяют записи в этих книгах. В Кабмине считают, что гораздо эффективнее общение потребителя с продавцом через электронную почту.

С предложением отменить Книгу отзывов еще в сентябре 2018 года выступило Министерство экономического развития и торговли Украины. Там пояснили, что требование о ведении Книги отзывов создает давление на бизнес. Предприниматели вынуждены тратить немало денег на организацию выполнения требований: установление ответственного за ведение книги, обеспечение ежеквартальной проверки ведения книги, рассмотрение обращений, хранение писем, подготовку отчетов.

Еще одним из недостатков Книги отзывов называли то, что люди должны указывать персональные данные в своих записях в книгу. Поскольку доступ к этой книге имеет каждый, персональные данные могут быть использованы мошенниками.

Для чего в Украине были Книги отзывов и предложений? Книга должна была защитить права потребителей и быть во всех местах, где продают товары в розницу или оказывают услуги. Лежать она должна в уголке потребителя, на видном месте. Предполагалось, что человек может внести в книгу свои жалобы, замечания или просто отзывы. При этом никто не имел права требовать у человека объяснения или предоставления каких-либо документов. Хочешь пожаловаться – бери ручку и пиши.



После того, как в книге появится запись, руководство, к примеру, магазина должно было в течение 7 дней рассмотреть жалобу и рядом написать, что сделано. А кроме этого – отправить письменный ответ потребителю на адрес, который он указал.



Если предприниматель не реагировал на запись, а к нему приходила проверка и выявляла это, ему грозил штраф в 17 гривен.