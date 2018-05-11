В Украине отменили запрет на лекарственный препарат

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на лекарственное средство "Гроутропин" серии GD70614.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Запрет отменили 10 мая. Производителем раствора для инъекций 8 МЕ/мл по 2 мл является Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея.

Временный запрет на реализацию и применение медицинского препарата ввели 21 февраля за "непредвиденную побочную реакцию".

Напомним, что Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на серию часто используемого препарата для общей анестезии "Тиопентал".