В Украине отменили запрет на лекарственный препарат
Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на лекарственное средство "Гроутропин" серии GD70614.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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Запрет отменили 10 мая. Производителем раствора для инъекций 8 МЕ/мл по 2 мл является Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея.
Временный запрет на реализацию и применение медицинского препарата ввели 21 февраля за "непредвиденную побочную реакцию".
Напомним, что Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на серию часто используемого препарата для общей анестезии "Тиопентал".
Источник: 24 Канал
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