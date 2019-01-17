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      В Украине отменили запрет на раствор для инъекций

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      В Украине отменили запрет на "Рингер Раствор" серии 490818
      В Украине отменили запрет на "Рингер Раствор" серии 490818 / Фото из свободных источников

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила запрет на одну из серий раствора для вливания (инфузии) лекарственного средства.

      Такое решение ведомство приняло в среду, 16 января.

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      Речь идет о "Рингера Растворе", растворе для инфузий 400 мл в контейнере из поливинилхлорида; по 1 контейнеру в пленочной упаковке серии 490818. Производителем лекарств является Дочернее предприятие "Фарматрейд", Украина.

      Запрет установили 30 ноября из-за случая непредвиденной побочной реакции при применении препарата вышеупомянутой серии. После чего Гослекслужба провела дополнительное исследование серии 490818 и получила положительные результаты.

      В Україні скасували заборону на
      В Украине отменили запрет на "Рингер Раствор" серии 490818

      "Рингер Раствор" применяется при уменьшении объема крови и обезвоживании вследствие длительной рвоты, поноса, обширных ожогов, отморожений и тому подобное. Раствор применяют во время оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде, для разведения концентрированных электролитных растворов.


       "Рингер Раствор" применяется при обезвоживании

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      Теги: Здоровье Медицина Лекарства
      Источник: 24 Канал
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