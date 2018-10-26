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      В Украине отменили запрет на вакцину для профилактики гепатита B

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      Отменили запрет на вакцину Эувакс В " серии UFA 16019
      Отменили запрет на вакцину Эувакс В " серии UFA 16019 / communitynews.com.au

      Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на одну серию вакцины "Эувакс В".

      Такое решение Гослекслужба приняла в четверг, 25 октября.

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      Речь идет о вакцине Эувакс В " серии UFA 16019 производства Элджи Лайф Сайенсис Лтд., Корея.

      Скасували заборону на вакцину Еувакс В

      Запрет установили из-за летального случая при применении серии. А вот отменили его из-за отсутствия связи между неблагоприятным событием после иммунизации и применением серии.

      Что такое гепатит B?
      Это инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита B, который приводит к воспалению печени. Гепатит B бывает острым (самоограниченным) или хроническим (долговременным).

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Вакцина Лекарства Медицина
      Источник: 24 Канал
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