В Украине отменили запрет на вакцину для профилактики гепатита B

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила временный запрет на одну серию вакцины "Эувакс В".

Такое решение Гослекслужба приняла в четверг, 25 октября.

Читайте также: Лекарства, на которые отменили запрет в Украине: перечень

Речь идет о вакцине Эувакс В " серии UFA 16019 производства Элджи Лайф Сайенсис Лтд., Корея.

Запрет установили из-за летального случая при применении серии. А вот отменили его из-за отсутствия связи между неблагоприятным событием после иммунизации и применением серии.

Что такое гепатит B?

Это инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита B, который приводит к воспалению печени. Гепатит B бывает острым (самоограниченным) или хроническим (долговременным).

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.