В Украине переименовали 7 населенных пунктов: перечень
Народные депутаты поддержали постановление о переименовании ряда украинских сел в Сумской, Львовской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Ивано-Франковской областях, а также на Закарпатье.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.
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Так, нардепы переименовали село Череповка Терновского поселкового совета Недригайловского района Сумской области в село Малая Череповка.
Село Дибровка Брусиловского района Житомирской области будут называть селом Дубровка.
Село Сирники Ланивского сельского совета Перемышлянского района Львовской области переименовали в село Серники.
Селу Падалки Гожулянского сельского совета Полтавского района Полтавской области сменили название на Биологичное.
Село Чубовка Смелянского района Черкасской области переименовали в село Ленское.
Село Глыбока Богородчанского района Ивано-Франковской области будут называть Глыбокое.
Село Велятин Хустского района Закарпатской области переименовали в село Велятино.
Напомним, 22 февраля Киевский городской совет на своем заседании переименовал Московский мост в Северный.