В Украине планируют утвердить порядок использования QR-кода для перевода средств

Перевод денег можно будет осуществлять, используя QR-код. В Нацбанке планируют утвердить порядок процедуры до конца 2020 года.

О дополнительных возможности для денежных переводов сообщили в фейсбуке Нацбанка.

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До конца 2020 года регуляторы планируют утвердить порядок использования QR-кода для перевода денег. А к концу 2024 года – внедрить новые модели дистанционной идентификации и верификации клиента,

– говорится в сообщении.

Такие изменения предусматривает Стратегия развития финансового сектора до 2025 года. Ее внедрение будет способствовать появлению новых финансовых онлайн-услуг. А осуществление финансовых услуг в целом станет удобнее для украинцев.

Какие изменения еще планируют внедрить:

обеспечить прозрачность и понятность рекламы финансовых услуг – до окончания 2020 года;

обязать финансовые учреждения (не только банки) раскрывать полную информацию об условиях и стоимости кредитов, страховых услуг – до конца 2021 года;

создать систему гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирования выплат по договорам накопительного страхования жизни – до конца 2022 года.

Что такое QR-код?

Матричный код, который легко распознается сканирующим оборудованием. Это дает возможность использовать его в торговле, на производстве, в логистике.

Обратите внимание! НБУ утвердил Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года. Она предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора. Подробно читайте здесь.