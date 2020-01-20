19:15
20 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто станет следующим премьером РФ после Мишустина. Новые ГУЛАГи России
      Вєсті Кремля
      23:01, 18 января
      Вести.UA. Жир: Семейное недоразумение Малюськи. Эпоха кнопкодавства
      Вєсті.UA
      20:22, 18 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      В Украине планируют утвердить порядок использования QR-кода для перевода средств

      17 Читати новину українською
      Перевод денег можно будет делать с помощью QR-кода / migrant.biz

      Перевод денег можно будет осуществлять, используя QR-код. В Нацбанке планируют утвердить порядок процедуры до конца 2020 года.

      О дополнительных возможности для денежных переводов сообщили в фейсбуке Нацбанка.

      Читайте также: Потребительские кредиты в Украине: скрытых платежей больше не будет

      До конца 2020 года регуляторы планируют утвердить порядок использования QR-кода для перевода денег. А к концу 2024 года – внедрить новые модели дистанционной идентификации и верификации клиента,
      – говорится в сообщении.

      Такие изменения предусматривает Стратегия развития финансового сектора до 2025 года. Ее внедрение будет способствовать появлению новых финансовых онлайн-услуг. А осуществление финансовых услуг в целом станет удобнее для украинцев.

      Какие изменения еще планируют внедрить:

      • обеспечить прозрачность и понятность рекламы финансовых услуг – до окончания 2020 года;
      • обязать финансовые учреждения (не только банки) раскрывать полную информацию об условиях и стоимости кредитов, страховых услуг – до конца 2021 года;
      • создать систему гарантирования вкладов членов кредитных союзов и гарантирования выплат по договорам накопительного страхования жизни – до конца 2022 года.

      Что такое QR-код?
      Матричный код, который легко распознается сканирующим оборудованием. Это дает возможность использовать его в торговле, на производстве, в логистике.

      Обратите внимание! НБУ утвердил Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года. Она предусматривает проведение реформ во всех сегментах финансового сектора. Подробно читайте здесь

      Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
      сегодня
      10653
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Техно Смартфоны НБУ Деньги Интернет
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Экономические прогнозы для России: почему позитива мало
      Злой Одессит 48
      сегодня , 17:21 Тарифы на воду для населения в 2020 году: сколько будут платить украинцы
      Юлія Поскробок 2087
      сегодня , 17:13 Виды каминов для дома: обзор современных элемента интерьера
      66
      сегодня , 14:00 Как подготовиться к отпуску в экзотической стране
      54
      сегодня , 17:00 Нечего отстаивать. О Конституции России, которая привела узурпатора
      Запретное мнение 219
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук