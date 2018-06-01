В Украине плохо просят, ведь когда надо было, и Янукович сбежал: эксперт об отставке чиновников

Украинские граждане могут добиться отстранения и прокуроров, и чиновников, и правительства в целом, они просто плохо это требуют.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал аналитик Кавказского института стратегических исследований Гела Васадзе, отвечая на вопрос, почему грузинские чиновники могут уйти в отставку из-за резонансных события, а в Украине это что-то нереальное.

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Говорится о том, что в столице Грузии Тбилиси тысячи людей вышли на улицы с требованием отставки правительства из-за решения суда об убийстве двух подростков. 1 декабря 2017 два школьника получили смертельные ножевые ранения во время драки возле школы. Обвинение по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" было предъявлено двум подросткам, позже прокуратура усилила обвинения одному из них. Суд оправдал одного обвиняемого, другому переквалифицировал статью на более легкую. После этого люди вышли на акцию протеста под стены парламента с требованием уволить генерального прокурора и других чиновников в системе правосудия. Впрочем, вскоре прокурор Шотадзе сам назвал решение суда неприемлемым и объявил о своей отставке. Не дождавшись других увольнений, люди начали требовать отставки всего правительства.

Я не думаю, что это в Украине не реально. В Украине просто плохо просят, плохо требуют. Потому что когда в Украине требовали, то тогда и президент бежал в Ростов. Поэтому то, что в Украине отставка чиновников – это не реально, это не так. Это больше, чем реально,

– отметил Васадзе.