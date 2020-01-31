В Украине почувствовали землетрясение, произошедшее в Румынии

Землетрясение в Румынии магнитудой 5,1 произошло в ночь на 31 января. Толчки ощущали около 4:00 в Белгород-Днестровском Одесской области.

Землетрясение в Румынии зафиксировано в 3:26 по киевскому времени в уезде Вранча, свидетельствуют данные Геологической службы США. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 120 километров, полагают эксперты.

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Толчки ощущались в радиусе 250 километров в Болгарии, Молдове, Румынии и Украине.

Землетрясение в Одесской области к негативным последствиям не привело и обращений от жителей не поступало, сообщили чрезвычайники. Они лишь уточнили, что землетрясение было магнитудой 5,1.

Землетрясение в Одессе было средней силы, город трясло около 15 секунд. Особенно хорошо толчки ощущались в многоэтажках. В некоторых из них от таких толчков открывались шкафы. Сообщение о землетрясении в Одесской области из соцсетей

Смотрите карту с местом эпицентра землетрясения в Румынии:

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