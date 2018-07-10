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"В Украине поддерживают Россию на ЧМ-18": опубликовано видео выступления Седоковой на Кремль ТВ

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Анна Седокова заявила, что в Украине все поддерживают Россию на ЧМ-108
Анна Седокова заявила, что в Украине все поддерживают Россию на ЧМ-108 / Коллаж 24 канал

Постоянная участница различных пропагандистских мероприятий и концертов в России Анна Седокова, которая является якобы украинской певицей, во время выступления на Кремль ТВ заявила, что в Украине все поддерживают сборную России на чемпионате мира по футболу 2018 года и для всех это очень важно.

Ранее 24 канал сообщал, что Анна Седокова специально прилетела в Москву, чтобы принять участие одной из пропагандистских передач, которая на этот раз была посвящена четвертьфиналу ЧМ-2018 между Россией и Хорватией. В частности, отмечалось, что певица на Кремль ТВ поддерживала команду агрессора и рассказывала, как "футбол объединил РФ и Украину".

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Впоследствии в сети появился фрагмент ее выступления в вышеупомянутой программе.

"Я просто хочу сейчас сказать очень важную вещь. Я ночью прилетела из Одессы, а перед этим – из Киева. Каждый, кого я встречала на улице, все говорили, все поддерживали сборную России. Всем это очень важно", – подчеркивает Седокова в ролике.

 

Интересно, она точно была там, где говорит?

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Напомним, в Украине создали законопроект, по которому исполнители, гастролирующие в России, будут попадать в специальный реестр. Также к каждому такому артисту планируется введение определенных санкций.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Чемпионат мира по футболу - 2018 Скандал Российская пропаганда Музыка
Источник: 24 канал
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