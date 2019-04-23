В Украине подорожали квартиры: как за год изменились цены на квадратные метры

По итогам I квартала 2019 года по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году в Украине выросли цены на квадратные метры как на первичном, так и на вторичном рынках недвижимости.

По данным Госстата, за первые 3 месяца 2019 года цены на квартиры на первичном рынке недвижимости выросли на 5,4%, а на вторичном подскочили сразу на 10,3%.

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Первичный рынок

На первичке меньше всего подорожали 1-комнатные квартиры, которые остаются самыми популярными среди покупателей. За год однокомнатки выросли в цене на 4,3%.

2-комнатные квартиры выросли в цене на 4,8%, а 3-комнатные – на 9,6%.

Вторичный рынок

Динамика цен на вторичке в I квартале 2019 года несколько отличается.

Здесь больше всего подорожали 2-комнатные квартиры – на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

3-комнатные квартиры в старом жилом фонде сейчас на 10,8% дороже, чем в прошлом году. А цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке недвижимости изменились на 7,7%.



Как изменились цены на квартиры за I квартал 2019 года

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Смотрите инфографику, где в 2018 году было дороже всего арендовать 1-комнатную квартиру