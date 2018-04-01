В Украине подорожали железнодорожные билеты

С воскресенья, 1 апреля, в Украине на 1 процентный пункт будет повышен тариф на перевозки пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении.

Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что такое повышение связано с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов. Соответствующие коэффициенты были зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры от 19 марта 2012 года и изменениями в тарифы, внесенными приказом МИУ от 21 июля 2014 года.

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Так, с 1 по 27 апреля применяется коэффициент 1,02 (в марте применялся коэффициент 1,01), а в период майских праздников – с 28 апреля по 8 мая – коэффициент 1,03.

Стоит отметить, что уже 9 мая (и только в этот день) билет на поезд можно будет купить со скидкой 20%.

Также сообщается, что дешевле купить железнодорожный билет можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7.

В целом стоимость железнодорожных билетов колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена. Следовательно, одни из самых дорогих для пассажиров – это летние перевозки. Дороже только билеты в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1.