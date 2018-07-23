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В Украине подтвердили информацию о встрече "нормандской четверки" на уровне политдиректоров

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В МИД Украины подтвердили запланированную встречу "нормандской четверки" на уровне политдиректоров
В МИД Украины подтвердили запланированную встречу "нормандской четверки" на уровне политдиректоров / Фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили планы провести встречу "нормандской четверки" на уровне политических директоров в конце этой недели.

Об этом 23 июля в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал политический директор МИД Алексей Макеев.

"Да, планируем такую ​​встречу в конце недели", – сказал он.

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Перед этим дипломатический источник в Берлине сообщил агентству, что встреча политдиректоров стран "нормандского формата" по украинскому урегулированию пройдет в Берлине в четверг, 26 июля.

В свою очередь МИД Германии пока не подтверждает запланированную встречу политдиректоров "нормандской четверки" в Берлине и не называет деталей.

Напомним, накануне издание Bloomberg сообщило, что президент России Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом предложил американскому лидеру провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Однако, пока что Путин не озвучил соответствующий план.

Впоследствии статс-секретарь – заместитель главы МИД России Григорий Карасин заявил, что политдиректоры стран "нормандской четверки" обсудят предложенное Москвой проведение референдума на Донбассе.

Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Нормандский формат
Источник: 24 Канал
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