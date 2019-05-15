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      Альтернатива тюрьме в Украине: что такое пробация и почему она выгодна государству

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      Некоторые осужденные могут получить вместо тюрьмы комфортную жизнь рядом с родными. В Украине у тех, кто сбился с пути, появился шанс закончить учебу, найти работу и даже избавиться от вредных привычек. И при этом – остаться на свободе. Метод называется "пробация". Как работает эта система – узнавали журналисты 24 канала.

      Что такое пробация

      Пробация – это ряд систематических надзорных и социально-воспитательных мероприятий, которые проводят для осужденных людей, преступления которых не обязывают к обязательному отбыванию наказания в тюрьме. То есть человек находится под наблюдением, проходит определенные занятия или исправительные работы, имеет строгие обязательства, но при этом не находится в тюрьме. Таким образом он не теряет связи с социумом, работу и, соответственно, продолжает платить налоги государству.

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      Существуют различные виды пробации:

      1. Досудебная: для обвиняемых, в отношении которых органом пробации готовится досудебный доклад.
      2. Наблюдательная: для тех, кого лишили права занимать определенные должности; для тех, кто направлен на общественные/исправительные работы; кому изменили ограничение свободы на общественные/исправительные работы; для освобожденных от отбывания наказания с испытанием; для освобожденных от отбывания наказания беременных женщин или женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
      3. Пенитенциарная: это подготовка лиц, лишенных свободы, к освобождению с целью трудового и бытового устройства.
      4. Относительно несовершеннолетних.

      Каковы основные задачи пробации:

      1. подготовка досудебных докладов в отношении обвиняемых;
      2. осуществление надзора за осужденными;
      3. выполнение определенных видов наказаний, не связанных с лишением свободы;
      4. направление в исправительные центры;
      5. проведение социально-воспитательной работы с осужденными;
      6. подготовка лиц к выходу из тюрьмы.

      Главные плюсы

      Для осужденного:

      • возможность измениться без пребывания в местах лишения свободы (изоляции от общества),
      • поддержка на пути к изменениям;
      • сохранение семейных отношений и связей в обществе;
      • сохранение работы и жилья;
      • человек не теряет социальные связи и шанс создать семью.

      Для государства:

      • при условии справедливого суда – снижение преступности;
      • снижение количества заключенных;
      • экономический плюс: содержание правонарушителя в местах лишения свободы гораздо дороже для государства, чем пребывание на пробации, а также оставаясь в обществе лицо не теряет работу и платит взносы в госбюджет;
      • соблюдение международных стандартов.

      Чтобы не ломать судьбы людей, провоцируя заключением проблемы с родными и утраченную карьеру, специалисты Центра пробации рекомендуют судьям назначать наказание не в тюрьмах, а в общинах.

      Это дает свой положительный результат. Поскольку человек не оторван от семьи, от социума. Она не теряет те социальные связи, которые он может потерять в неволе. Мы занимаемся помощью лицам в предоставлении жилья, трудоустройства. Потому что, как правило, большинство лиц – которые совершили преступление кражи – (сделали это – 24 канал) в связи с тем, что лицу некуда трудоустроиться,
      – рассказал начальник Святошинского райотдела Центра пробации Александр Иванченко.

      олексанждр іванченко центр пробації
      Александр Иванченко

      По словам экспертов, за 3 месяца тюрьмы человек полностью теряет свою жизнь. Благодаря пробации такой человек может остаться на свободе, но это накладывает на него определенные обязательства. Вовремя приходить на отметку в центр и посещать занятия. В результате к обществу возвращается полноценный человек, который не нарушает законодательство, работает, платит налоги и создает семью.

      Достижением является то, что риск повторного преступления уменьшился и сейчас составляет менее двух процентов,
       отметил Александр Иванченко.

      Очень важный фактор в пользу Центров пробации – эта система позволяет тратить почти вдесятеро меньше по сравнению с обеспечением тюремного заключения.

      Пример пребывания на пробации

      "Зашли в магазин, у нас начался конфликт с охраной. Мы вышли, я ударил охранника. И на следующий день ко мне приехала полиция", – рассказал 18-летний киевлянин, который находится в Центре пробации. За преступление ему дали 1 год условно. В Центре он получает полный комплекс поддержки: как социальной и медицинской, так и психологической.

      "Это не карты Таро, это метафорические карты. Показывают то, что человека волнует на определенном этапе его жизни", – показала журналистам один момент из процесса психологической поддержки психолог Международной благотворительной организации Health Right International Кристина Мжельская.

      центр пробації
      Психолог работает с осужденным

      Впереди у парня – тяжелый год работы над собой и своими ошибками. Ведь еще одно такое хулиганство – и он может загреметь за решетку.

      История пробации в Украине

      Первая официальная инициатива по созданию в Украине Службы пробации была подана в Кабмин в мае 2002 года по результатам визита в Службу тюрем и пробации Королевства Швеции.

      • Далее происходили регистрации законопроектов относительно пробации, впоследствии они были заторможены.

      • Новым толчком стала Концепция развития уголовной юстиции относительно несовершеннолетних в Украине, которая была одобрена Указом Президента Украины от 24 мая 2011 года.

      5 февраля 2015 года на заседании пленарной сессии Верховной Рады Украины 230 голосами народных депутатов был принят Закон Украины "О пробации".

      В 2015 году мероприятия по созданию и развитию национальной модели пробации были включены в Стратегию реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 годы (Указ Президента № 276) и Национальную стратегию в области прав человека (Указ Президента № 501).

      В марте 2016 года был создан центральный орган управления деятельностью пробации –Департамент пробации с соответствующими управлениями пробации.

      В январе 2018 года было создано единое Государственное учреждение "Центр пробации". По состоянию на 1 января 2019 года в Украине функционирует 24 филиала и 560 подразделений службы пробации (в составе которых создано 13 секторов ювенальной пробации), деятельность которых обеспечивают 2,963 работников (юристы, специалисты по социальной работе, психологи).

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      Автор: Виктория Кутьина, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Реформы Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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