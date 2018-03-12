В Украине появилась монета в честь украинских добровольцев

12 марта 2018 Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету, посвященную украинским добровольцам. Номинал монеты 10 гривен, тираж – миллион штук.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Посвящена самоотверженности, мужеству и героизму защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины – участникам добровольческих формирований, которые стали гордостью украинского народа,

– говорится в сообщении.

На аверсе монеты вверху на рельефном фоне надпись Украина, под которой малый Государственный Герб Украины, слева и справа – цифры года чеканки – 2018; в центре стилизованная композиция: над скрещенными мечами изображен Феникс как символ возрождения; внизу – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины и полукругом номинал – десять гривен.

На реверсе монеты на рельефном фоне изображена карта Украины с надписью "Кто, если не мы"; по кругу размещена надпись "День украинского добровольца".