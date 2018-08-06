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В Украине появилась смертельная инфекционная болезнь листериоз

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Листериоз в Украине
Листериоз в Украине / Иллюстративное фото

Украина грозит вспышка инфекционной болезни листериоз, которая может существенно навредить здоровью человека и животного и может привести даже к смерти. В группе риска находятся люди пожилого возраста со слабым иммунитетом, беременные и дети.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что на сегодня в Украине зафиксирован 1 случай заболевания листериозом. Однако количество больных может увеличиться, поскольку инкубационный период болезни составляет 70 дней.

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По предварительным данным, в Украине бактерия попала в замороженной кукурузе из Венгрии. Сейчас этот продукт венгерского производства активно изымают из продажи в Украине.

Ранее вспышки листериоза были зафиксированы в Австрии, Дании, Финляндии, Швеции и Великобритании, куда также поставлялось венгерская кукуруза. В Европе от этой болезни погибли 10 человек.

Сам возбудитель в мире можно выделить из почвы, кормов. Основным источником являются животные, грызуны, кошки, собаки, домашние животные. Основной путь заражения – через различные пищевые продукты,
– рассказала инфекционист Оксана Гудзенко.

Чтобы не заболеть листериозом, необходимо тщательно готовить продукты к употреблению. Самый эффективный способ – термическая обработка кипятком.

Что такое листериоз?
Инфекционная болезнь животных и человека. Болезнь поражает центральную нервную систему, обладает септическими проявлениями или протекает в форме бессимптомного носительства. На коже появляются мелкие высыпания, на слизистой рта, глотки, пищевода часто бывают высыпания в виде небольших серовато-белых гранулом. Также появляются лихорадка, расстройства дыхания, приступы цианоза, тахикардия. В легких – симптомы пневмонии. Увеличены печень, селезенка. Общее состояние напоминает сепсис. При поражении нервной системы клиника напоминает картину гнойного менингита. Больных листериозом (особенно беременных) госпитализируют и назначают антибактериальную терапию.

Теги: эпидемия Инфекция Медицина Здоровье Новости Украины
Источник: 24 Канал
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