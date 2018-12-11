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      В Украине появились новые строительные нормы освещения и канализации: что они предусматривают

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      Новые ГСН об освещении и канализации вступят в силу 28 февраля 2019
      Новые ГСН об освещении и канализации вступят в силу 28 февраля 2019 / Getty images/Иллюстрация

      30 ноября были официально обнародованы новые государственные строительные нормы по освещению, водопроводу и канализации.

      В обновленные нормы, которые вступят в силу в Украине с 28 февраля 2019 года, были внесены существенные изменения.

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      Об этом в своем Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

      В частности, обновленные ГСН по освещению предусматривают следующие нововведения:

      при энергосберегающем строительстве и в тех помещениях, где нет окон, отсутствует дневное освещение или нет возможности провести электричество рекомендуют применять световоды (специальные отбивающие системы) для освещения естественным светом;

      ДБН будівельні норми освітлення
      Новые ГСН относительно продумывания освещения во время строительства

      чтобы способствовать лучшему попаданию солнечных лучей и повысить комфорт в помещениях, территорию Украины по световому климату разделили на 4 светоклиматические зоны, а не 2, как это было раньше.

      ДБН будівництво освітлення
      Новые ГСН по освещению предусматривают разделение Украины на 4 светоклиматические зоны

      До сих пор территория Украины по ресурсам светового климата была поделена на 2 светоклиматические зоны: в одну входили Одесская область и Крым, а в другую – остальные регионы Украины.

      Относительно водопровода и канализации обновленные ГСН будут предусматривать следующие изменения:

      появится возможность автоматического мониторинга давления в системах холодного и горячего водоснабжения, в частности, чтобы оперативно реагировать на аварийные ситуации;

      в целом должна быть повышена работа канализации.

      Напомним, с 1 декабря в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ГСН) по фасадной теплоизоляции.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Энергоэффективность Минрегион Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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