В Украине появились новые строительные нормы освещения и канализации: что они предусматривают

30 ноября были официально обнародованы новые государственные строительные нормы по освещению, водопроводу и канализации.

В обновленные нормы, которые вступят в силу в Украине с 28 февраля 2019 года, были внесены существенные изменения.

Читайте также: В Украине ввели "желтые линии" для застройки: что это такое

Об этом в своем Facebook написал заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

В частности, обновленные ГСН по освещению предусматривают следующие нововведения:

при энергосберегающем строительстве и в тех помещениях, где нет окон, отсутствует дневное освещение или нет возможности провести электричество рекомендуют применять световоды (специальные отбивающие системы) для освещения естественным светом;



Новые ГСН относительно продумывания освещения во время строительства

чтобы способствовать лучшему попаданию солнечных лучей и повысить комфорт в помещениях, территорию Украины по световому климату разделили на 4 светоклиматические зоны, а не 2, как это было раньше.



Новые ГСН по освещению предусматривают разделение Украины на 4 светоклиматические зоны

До сих пор территория Украины по ресурсам светового климата была поделена на 2 светоклиматические зоны: в одну входили Одесская область и Крым, а в другую – остальные регионы Украины.

Относительно водопровода и канализации обновленные ГСН будут предусматривать следующие изменения:

появится возможность автоматического мониторинга давления в системах холодного и горячего водоснабжения, в частности, чтобы оперативно реагировать на аварийные ситуации;

в целом должна быть повышена работа канализации.

Напомним, с 1 декабря в Украине вступили в действие новые государственные строительные нормы (ГСН) по фасадной теплоизоляции.