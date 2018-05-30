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В Украине появилось новое подразделение полиции: оно будет действовать в Одесской области

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Туристическая полиция будет действовать в Одесской области с 1 мая по 30 сентября
Туристическая полиция будет действовать в Одесской области с 1 мая по 30 сентября / Фото из открытых источников

В курортных зонах Одесской области с 1 июня будет работать новое подразделение правоохранителей. 30 мая на территории комплекса "Аркадия" в Одессе открылась первая станция туристической полиции.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел Украины.

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Специально для охраны публичного порядка в курортных зонах Одессы и Одесской области мы запустили группы туристической полиции. Они будут работать с 1 июня до окончания туристического сезона – 30 сентября. Полицейские будут оказывать консультации и помощь отдыхающим, будут регистрировать жалобы граждан по поводу повреждения и исчезновения имущества, анализировать оперативную ситуацию в местах скопления туристов,
– отметил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Также правоохранители сообщили, что в прошлом году проект туристической полиции работал на участке "Ланжерон - Аркадия" в пилотном режиме.

Тогда подразделение продемонстрировало свою эффективность: группы туристической полиции раскрыли 38 уголовных нарушений, выявили трех несовершеннолетних, которые сбежали из дома, а также задержали иностранного гражданина, который находился в розыске.

"В этом году мы планируем открыть еще шесть таких станций в Одессе и Одесской области. Всего на Одесщине их будет 15. Также планируется открытие таких станций в других курортных зонах страны", – добавили в полиции.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Одессы Полиция
Источник: 24 канал
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