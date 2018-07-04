В Украине появился обновленный календарь прививок: опубликован график
Министерство здравоохранения обновило Национальный календарь профилактических прививок согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и международной практики.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Согласно новому календарю, детей будут прививать от туберкулеза (БЦЖ) 1 раз – на 3-5-ые сутки жизни. Ревакцинацию в 7 лет делать больше не нужно.
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Кроме того, отныне вторую дозу вакцины против гепатита B ребенок будет получать не в первый месяц жизни, а во второй.
Это позволит в будущем делать прививки многокомпонентной вакциной, которая будет давать защиту сразу от нескольких болезней – гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита,
– объяснила Супрун.
Она в очередной раз подчеркнула, что вакцинация по календарю профилактических прививок является бесплатной. Вакцинацию можно сделать у семейного врача или педиатра.
"Вакцины от 10 опасных болезней – гепатита B, туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции, кори, краснухи и эпидемического паротита закупает государство и развозит в регионы Украины. Все вакцины качественные, эффективные и безопасные, они переквалифицированы ВОЗ", – заверила в. о. министра здравоохранения.
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