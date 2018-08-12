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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Впервые парень с редкой спинальной мышечной атрофией стал студентом

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Уникальный студент будет учиться в харьковском университете имени Каразина. 17-летний Даниил Куц с детства передвигается на коляске – у него спинальная мышечная атрофия. Впрочем, это не помешало ему стать первым студентом в Украине с таким диагнозом. Уже с осени он начнет учиться, а также работать в инклюзивной школе с детьми и их родителями.

В семье Куц умеют шутить над всем. Говорят, закалило жизни.

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Даниил рос здоровым ребенком, но в 10 месяцев врачи обнаружили у него редкое генетическое заболевание – спинальную мышечную атрофию. Болезнь поражает спинной мозг и нарушает работу мышц ног и шеи. Мышцы постепенно ослабевают, и ребенок пересаживается в спецколяску. Но при этом умственное развитие у него не страдает.

Молодой человек много читает, учит английский, начал рисовать, а в этом году осуществил свою мечту – поступил в вуз. Он первый студент в Украине с таким заболеванием. Уже с сентября он будет изучать психологию в университете Каразина.

Специальность выбрал по призванию – онлайн поддерживает всех своих друзей.

Случаи бывают разные: кого-то девушка бросила, кто с родителями поссорился. Главное, не навредить, да. Быть веселым, чтобы когда с тобой общаются, не было какого-то давления,
– сказал будущий психолог Даниил Куц.

Кроме этого, будущий студент – ярый фанат футбола. Поощряет занятия спортом младшего брата.

"Когда нам поставили диагноз, сказали, что 4-5 лет максимум жить. Все. Такое не лечится, даже не пытайтесь. Но стараемся! И будем стараться дальше и, думаю, будем приносить пользу", – рассказала мама Даниила Наталья Куц.


Даниил Куц

В это верят все, кто знает Даниила. В частности, на выпускном директор лицея предложила школьнику работу – работать с детьми с инвалидностью и их родителями. Ведь с сентября учебное заведение станет инклюзивным.

Даниил убежден, что инклюзия в учебной школе будет полезной не только школьникам, но и всему обществу. А пока парень мечтает помогать другим, его мать хочет одного – чтобы в Украине наконец появились новые лекарства, которые помогли ее сыну.

Не надо считать наших детей балластом. Тем более, в мире уже есть лекарства. В Украине пока еще нет. К сожалению. Мы очень надеемся (что появятся – 24 канал),
– отметила Наталья.

Теги: Новости Украины Новости Харькова Образование Инклюзивность студенты
Источник: 24 канал
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