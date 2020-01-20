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      В Украине появится крупнейший в Европе архив с документами КГБ: детали

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      В Украине откроют крупнейший в Европе архив национальной памяти. Именно сюда перевезут документы КГБ из всех отечественных силовых органов. Появится он на столичной Троещине.

      Возможность поработать с материалами репрессивных органов украинцы получили только в 2015 году, после принятия законов о декоммунизации.

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      Информацию о жертвах советской системы Украина собирает до сих пор. Сейчас есть данные о более 720 тысячах репрессированных. Журналистка Дарья Рогачук считает: должно быть одно учреждение, куда можно обратиться с данными и сразу искать в различных архивах.

      В Институте национальной памяти пообещали, что такое учреждение будет. Туда передадут документы КГБ из архивов всех силовых структур. Открыть архив национальной памяти должны уже через несколько лет.

      Количество документов, которое будет в этом архиве, самое большое в Европе. Это примерно 120 километров дел,
      – прокомментировал Игорь Кулик, директор Архива национальной памяти.

      Будущий архив обустроят на столичной Троещине. В помещении бывшего завода, которое принадлежало банкнотно-монетному двору Нацбанка.

      Архів національної пам'яті
      Здесь обустроят Архив национальной памяти

      Туда свезут документы из архивов СБУ, МВД, Службы внешней разведки, Пограничной службы, Национальной гвардии, судов, прокуратуры и частично Министерства обороны: все сведения о голодоморах, терроре и геноциде. Из них украинцы узнают, как создавалась тоталитарная система и работали советские спецслужбы. Доступ к архивам, обещают, будет бесплатным.

      И все это возможно, если будут деньги на реконструкцию. Пока что из необходимых 550 миллионов гривен профинансировали лишь десятую часть. Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович надеется, что в последующие годы будет выделено в 2-3 раза больше средств.

      Антон Дробович
      Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович

      "На 2020 год выделено примерно 50 миллионов. Этого должно быть достаточно, чтобы завершить изыскания, геологию, геодезию. Работы, которые запланированы на этот год, мы должны выполнить. Есть на это и бюджет, и сотрудники", – пояснил он.

      Что такое Институт национальной памяти?Является центральным органом исполнительной власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти. Основные задачи института:
      • усиление внимания общества к истории Украины;
      • обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX веке;
      • осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий.

      Отметим, что среди постсоветских стран Украина – одна из лидеров в международном рейтинге доступа к архивам КГБ.

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      2088
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости Киева Антон Дробович История Декоммунизация
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