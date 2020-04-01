В Украине появится много новых рабочих мест через две недели, – Шмыгаль

Кабинет министров разработает программу для создания рабочих мест. Трудоустроят прежде всего тех, кто приехал из других стран и людей, потерявших работу во время карантина.

На создание вакансий понадобится около двух недель, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании относительно борьбы с распространением коронавируса.

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В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров и уборки территории. Будет много вакансий,

– пообещал Шмыгаль.

Также премьер-министр сообщил, что в Украине удалось остановить рост цен на социально значимые продукты.

Изменения относительно выплат безработным во время карантина:

Кабинет Министров 29 марта принял решение об изменениях в процедуре предоставления помощи по безработице:

регистрировать безработных будут с первого дня после подачи заявления в Центр занятости;

выплату будут назначать с первого дня регистрации.