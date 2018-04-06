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В Украине появится новый аэропорт

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Новый аэропорт на Закарпатье может появиться в Мукачево или Хусте
Новый аэропорт на Закарпатье может появиться в Мукачево или Хусте / Пресс-служба Министерства

Президент Украины Петр Порошенко поручил, чтобы в 2018 году было запущено полноценное авиасообщение с Закарпатьем, поэтому в ближайшее время здесь появится новый аэропорт.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на его главу Владимира Омеляна.

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По словам чиновника, прежде всего делается ставка на аэропорт в Ужгороде, но остались некоторые формальности на уровне украинско-словацких взаимоотношений.

Мы должны завершить эти процедуры в первом полугодии, и я надеюсь, что мы сможем смонтировать необходимое авиационное оборудование для полноценного авиасообщения тоже в этом году. Но мы понимаем объективные ограничения этого аэропорта, его развитие затруднено. Поэтому перспектива нового аэропорта на Закарпатье является более чем насущной. Я возлагаю огромные надежды, что парламент и Правительство поддержат нашу инициативу о выделении дополнительного финансирования на развитие украинских аэропортов,
– подчеркнул глава мининфраструктуры.

Как убеждает министр, это должна быть как минимум 4-летняя программа в объеме 10 миллиардов гривен ежегодно, чтобы можно было каждый год строить по 5-6 взлетных полос, а строительство терминалов, обслуживание пассажиров, запуск работы аэропорта уже будет на ответственности местных органов власти и в рамках государственно-частного партнерства.

Кроме того, появились некоторые детали относительно нового аэропорта на Закарпатье. Так, по словам Омеляна, потенциальные места, где может размещаться новый аэропорт, – это Хуст или Мукачево. В то же время директор "Украэроруха" Дмитрий Бабейчук отметил, что процесс сертификации будет стоить минимум 50 тысяч евро, и его предприятие готово отработать вопросы оснащения аэропорта необходимой техникой".

Напомним, в конце февраля Министерство инфраструктуры объявило о намерениях до 2020 года построить международный аэропорт "Белая Церковь".

Теги: Новости Украины авиация Новости Закарпатья Владимир Омелян Министерство инфраструктуры
Источник: 24 Канал
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