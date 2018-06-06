В Украине появится образовательный омбудсмен, который будет защищать права учеников и студентов

С 1 января 2019 года в Украине должен появиться институт образовательного омбудсмена. Он будет защищать права соискателей образования, педагогических, научно-педагогических и научных работников.

Соответствующее постановление было принято во время заседания Правительства 6 июня, передает пресс-центр МОН.

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Сейчас у нас активно происходит децентрализация – значительные полномочия и средства передают на места, университеты и научные учреждения тоже становятся все более автономными. Это необходимо – на местах лучше понятно, как эффективно использовать ресурсы. Но, к сожалению, мы сталкиваемся и со злоупотреблениями. Поэтому должны быть развиты инструменты, которые станут предохранителями и защитят права учащихся, студентов, педагогов и ученых,

– объяснила такое решение министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Она также отметила, что к должности образовательного омбудсмена выписаны очень четкие требования. В частности, он не может совмещать свою работу с иной деятельностью, кроме творческой и преподавательской, должен быть гражданином Украины, проживать на территории государства не менее 5 лет, иметь высшее образование и соответствующий опыт работы, а также свободно владеть государственным языком.

Для помощи образовательному омбудсмену будет работать специальная служба, которая будет состоять из 15 человек.

Предполагается, что после получения жалобы о нарушении прав в сфере образования служба должна рассмотреть ее в срок не более чем 1 месяц. Именно по результатам этого рассмотрения образовательный омбудсмен будет принимать решение об обоснованности или необоснованности жалобы и предоставлять письменный ответ о результатах ее рассмотрения.

Если жалоба обоснована, образовательный омбудсмен в течение пяти рабочих дней принимает меры по восстановлению и защите нарушенных прав заявителей.

Так, омбудсмен может предоставить нужные разъяснения и рекомендации учреждениям и органам местного самоуправления, предоставить консультацию заявителю и даже представлять его интересы в суде.