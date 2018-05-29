В Украине появляется новая и мощная власть: истории общин, которые побеждают

Протестуют, собираются на вече, объявляют голодовки – общины объединяются в защиту своих прав по всей Украине. Сегодня эпицентр борьбы сместился на Львовщине.

Общество Золочева протестует, ведь у него отобрали землю в центре города. И рядом с историческими памятниками теперь развивается торговый центр.

Читайте также: Пенсия, которой не было: в чьих карманах оседают деньги пожилых людей

Без ведома общины участок в частные руки передал суд. Жителей города поддерживает мэр.

Это исторический ареал. Уже есть замощеный бульвар Сковороды, проложены коммуникации, скамейки, фонари уличного освещения. И это все в общины забирают. Застройщик получил незаконно по решению суда без ведома городского совета земельный участок в собственность. Когда у нас помимо нашей воли забирают имущество – это неправильно,

– рассказал мэр Золочева Игорь Гринькив.

А государственные органы позволили сомнительное строительство. Предприниматель-застройщик уверяет: все документы имеет. Так государственная власть пошла против интересов общества. Жалобы, обращения, заявления – законные методы борьбы результата не дали. Поэтому мэр Золочева Игорь Гринькив еще 14 мая объявил бессрочную голодовку. Кабинет из мэрии перенес под стены скандальной застройки.

"Виновным является бездействие государственных структур", – прокомментировал нардеп от фракции "Объединение "Самопомич" Любомир Зубач.

Читайте также: Во Львове планируют построить современный мусороперерабатывающий комплекс

Жители Золочева пытаются достучаться до застройщика и власти. Общество объединяется на вече, все вместе идут в суд. И получают промежуточную победу – суд запрещает проводить строительство. Следующее заседание запланировано на 31 мая. Все это время мэр продолжает голодать. Ждет окончательного решения.

Центральная власть систематически пытается уничтожить местное самоуправление. Скадовск: мэра Александра Яковлева отстраняют от должности на год за закупку канцтоваров. Местные жители требуют перевыборов. Николаев: жителям удалось отстоять свой выбор. Александр Сенкевич вернулся на работу мэра. Львов: на давление ответили единством и голоданием.

Больше – смотрите в программе.