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В Украине повысили минимальные цены на алкоголь

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Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь
Кабмин повысил минимальные цены на алкоголь / Иллюстративное фото

Кабинет Министров Украины на своем заседании в среду, 5 сентября, повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия на 12,4-19,6%. Так, полулитровая бутылка водки будет стоить 89,4 гривны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению правительства, минимальную розничную цену на полулитровую бутылку водки предлагается повысить на 12,4% – до 89,4 гривны (до 447 гривен за 1 литр 100-процентного спирта). Минимальные оптово-отпускные цены на водку и ликеро-водочные изделия повышаются на 19,6% – до 321 гривны за литр 100-процентного спирта.

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Минимальные цены на натуральные вина повышены на 13,5% – до 42 гривен за бутылку объемом 0,7 литра в розничной торговле, а на крепленые вина и вермуты – на 8,9% – до 49 гривен. Цена за бутылку шампанского объемом 0,7 литра вырастет на 12,4% – до 89 гривен.

Кроме того, постановление правительства предусматривает рост минимальной оптово-отпускной цены коньяка "три звезды" с нынешних 386,98 гривны за 1 литр 100-процентного спирта до 412,5 гривны. Так, бутылка соответствующего коньяка вырастет в цене с 597,3 гривны до 641,6 гривны, а бутылка коньяка "четыре звезды" обойдется 455,2 гривны и 696,7 гривны.

Относительно коньяка "пять звезд", то его минимальная оптовая цена снижена с 495,95 гривны до 481,6 гривны, тогда как розничная стоимость этого алкогольного напитка повышена с 692,6 гривны до 758,3 гривны.

Согласно пояснительной записке к постановлению правительства, минимальные цены на алкогольную продукцию, которые действуют на сегодняшний день, были утверждены в сентябре 2017 года. Повышение минимальных цен на алкоголь связано с ростом цен на составляющие компоненты производства, в частности, цен на спирт, тару, комплектующие.

Постановление вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Цены Кабинет Министров Украины Алкоголь
Источник: 24 Канал
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