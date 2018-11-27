В Украине предлагают провести ЧМ-2030

В Украине предложили провести Чемпионат мира по футболу в 2030 году.

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Соответствующая инициатива принадлежит вице-президенту "Шахтера" и президенту ХК "Донбасс" Борису Колесникову.

Заявка на проведение ЧМ может быть подана совместно с Беларусью и Польшей, пишет Iz.com.ua.

Если уж говорить о подобной инициативе, а бесконечных войн не бывает, то можно провести чемпионат мира по футболу в трех странах – Украине, Беларуси, Польше. Включить сюда Одессу и Запорожье, тех, кто не смог принять участие в Евро-2012. Это в разы поднимет популярность Запорожья,

– резюмировал Колесников.

Напомним, что следующий чемпионат мира в 2022 году состоится в Катаре.