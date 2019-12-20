В Украине прекратили деятельность более 5 тысяч игорных заведений: видео

Нацполиция прекратила деятельность почти 5300 игровых заведений в Украине. Правоохранители изъяли оборудование примерно на 50 миллионов гривен.

Сейчас по всей стране работают 715 мобильных групп, в которые входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований, сообщили в фейсбуке Нацполиции.

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В государстве в целом было примерно 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые с сегодняшнего дня Постановлением Кабмина потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях,

– отметил начальник одного из управлений Нацполиции Александр Околит.



Полиция изъяла оборудование на более 50 миллионов гривен

По его словам, с прошлой ночи выявлено 179 заведений, где предоставлялись услуги игорного бизнеса. Правоохранители пресекли их деятельность, изъяв при этом 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. Стоимость оборудования составляет примерно 50 миллионов гривен.



По всей стране работают более 700 мобильных групп

Мобильные группы продолжают в постоянном режиме мониторить наличие незаконных игорных заведений. Особенно активно полиция планирует работать ночью. Ведь в ночное время закрыты заведения могут снова начать свою работу.

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