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      В Украине прекратили деятельность более 5 тысяч игорных заведений: видео

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      Полиция сообщает о закрытии 5300 игорных заведений / mena.org.ua

      Нацполиция прекратила деятельность почти 5300 игровых заведений в Украине. Правоохранители изъяли оборудование примерно на 50 миллионов гривен.

      Сейчас по всей стране работают 715 мобильных групп, в которые входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований, сообщили в фейсбуке Нацполиции.

      Читайте также: Зеленский о закрытии игровых залов: не хотите работать цивилизованно – давайте по-другому

      В государстве в целом было примерно 5300 незаконных игорных заведений, в том числе и лотереи, которые с сегодняшнего дня Постановлением Кабмина потеряли возможность работать в законном поле. Также речь идет и о букмекерских конторах, казино и других игорных заведениях,
      – отметил начальник одного из управлений Нацполиции Александр Околит.

      гральні заклади поліція
      Полиция изъяла оборудование на более 50 миллионов гривен

      По его словам, с прошлой ночи выявлено 179 заведений, где предоставлялись услуги игорного бизнеса. Правоохранители пресекли их деятельность, изъяв при этом 2,3 тысячи единиц компьютерной техники. Стоимость оборудования составляет примерно 50 миллионов гривен.

      поліція гральні заклади
      По всей стране работают более 700 мобильных групп

      Мобильные группы продолжают в постоянном режиме мониторить наличие незаконных игорных заведений. Особенно активно полиция планирует работать ночью. Ведь в ночное время закрыты заведения могут снова начать свою работу. 

      Обратите внимание: На игорные заведения в Украине начали клеить предписания о нарушении: фотофакт

      Полиция прекращает деятельность игорных заведений: смотрите видео

      Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине

      • 20 декабря Кабмин принял решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии соответствующее постановление появилось на сайте правительства.
      • Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предусматривает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных гостиницах. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.
      • В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольные игорные заведения в шести областях Украины.
      • Утром 20 декабря премьер-министр Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабмина. На нем решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом. По результатам заседания Гончарук заявил, что с бизнесом будет покончено.
      • Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют с 16 часов.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Игорный бизнес Законодательство Полиция
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