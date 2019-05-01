В Украине продукты для борща стоят дороже, чем в Польше

Борщевой набор в Украине на сегодня стоит дороже, чем в Польше. Все потому, что после Нового года в стране не хватило собственных лука и капусты, которые срочно начали завозить из Азии и Европы.

Стоимость продуктов для приготовления борща в Украине опубликовал и сравнил со старыми ценами глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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Капуста подорожала в Украине за первые 3 месяца 2019 года почти вдвое – на 94,4%. Раньше капуста стоила 8 гривен 90 копеек за килограмм, а теперь – до 17 гривен 30 копеек.

Картофель подорожал на 27,5%. Раньше он стоил 8 гривен за килограмм, а теперь – 10 гривен 20 копеек.

Свекла выросла в цене на 15,6%, а именно с 10 гривен 90 копеек за килограмм до 12 гривен 60 копеек.

Лук подорожал на 10,1% – с 16 гривен 80 копеек до 18 гривен 50 копеек за килограмм.

Морковь тем временем подешевела на 5%. Поэтому килограмм морковки на сегодня стоит 11 гривен 40 копеек вместо 12 гривен в начале года.

При этом килограмм свинины снизился в цене на 3,3% – с 115 гривен 4 копеек до 111 гривен 60 копеек.

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За это время минимальная зарплата не изменилась. Последний раз она выросла до 4 тысяч 173 гривен 1 января. При этом средняя зарплата уменьшилась на 12%: в декабре 2018 года – 10 тысяч 573 гривны, а в феврале 2019 года – 9 тысяч 429 гривен. В то же время средний размер пенсии по возрасту увеличился на 11,1% с начала года.