В Украине пройдет крупнейший технофест Восточной Европы Interpipe TechFest: почему стоит пойти

15-16 сентября в Днепре пройдет крупнейший технофест Восточной Европы – Interpipe TechFest. Организаторы назвали 5 убедительных причин, почему стоит приехать в Днепр на это событие.

SPACE CENTER

Одна из главных экспозиций фестиваля – зона SPACE CENTER. Мимо нее не пройдет ни один фанат космоса. Здесь можно увидеть выставку оборудования и технологий государственных и частных компаний космической сферы. Макеты ракет и двигателей, оборудование для стыковки объектов в космосе, системы управления ракет-носителей и космических аппаратов, спутники – все это можно будет увидеть вживую.

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Вторая часть экспозиции – любительские космические разработки. Трудно в это поверить, но украинские студенты, молодые ученые и инженеры-энтузиасты создают работающие прототипы ракет. На фестивале команды из Днепра и Киева покажут свои разработки.

Тем, кто любит обсудить научные проблемы и послушать о последних открытиях, тоже будет, чем заняться. В open-air лектории фестиваля будет целая секция выступлений, посвященная космосу.

В зоне космического лаунжа можно будет выпить кофе, наблюдая на большом экране запуски ракет и другие знаковые события освоения космоса с комментариями от украинских ракетостроителей.

Также устроят мастер-классы по ракетомоделированию.

Робототехника

На событие пригласили работа Софию. Правда она еще не дала согласия. Но и без нее будет на что посмотреть. Промышленные работы, компании из сферы промышленной автоматизации, учебные работы на платформах Lego и Arduino, развлекательные работы предстанут во всей своей машинной красоте.

На фестивале представят различные виды роботов

Работы будут биться в робокерлизе, роболабиринте, робосумо и robo line race. Управляют ими юные конструкторы, которые сами собрали "бойцов" на платформах Lego и Arduino.

Мехатроника – это еще одна фишка Interpipe TechFest. Это новая дисциплина, которая находится на стыке электромеханики, электроники, автоматики и IT-технологий. А мехатроник – это по сути "семейный врач" для промышленных роботов. 2 дня на специальных симуляторах будут проходить соревнования по мехатронике среди школьников, учащихся ПТУ и техникумов, студентов высших учебных заведений и профессионалов.

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Технические соревнования

Еще одна фишка фестиваля – технические соревнования. Среди основных – соревнования по судомоделированию, авиамоделированию, моделированию из бумаги, дрифту радиоуправляемых моделей и киберспорта.

В судомоделировании принимают участие команды юных капитанов со всей Украины. Соревнование пройдет на искусственном озере площадью 1500 метров квадратных. Здесь пройдут морские бои, гонки судов на скорости до 30 км /ч, выставки исторически точных моделей.

Участников и зрителей соревнования по авиамоделированию ждут увлекательные бои кордовых самолетов. Они летают на скорости 150 км/час. Тех, кто еще не умеет строить и запускать самолеты и ракеты, научат на бесплатных мастер-классах.

В рамках Ukrainian Drift RC пройдет 4-й этап кубка Украины по радиоуправляемому дрифту. Точные копии гоночных болидов устроят красочный дрифт на крупнейшей в Украине трассе. Здесь будет больше 50 гонщиков.

Interpipe TechFest будет немало интересных соревнований

Состоится также кибертурнир. Он пройдет в трех дисциплинах: CS: GO, Dota 2 и FIFA (последняя – на PS4). Здесь сойдутся самые крутые игроки Украины. Команды по CS: GO и Dota 2 пройдут предварительную онлайн-квалификацию, и на самом Interpipe TechFest сыграют по 4 лучшие команды.

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Lego строительство

Interpipe TechFest известен проведением масштабных зрелищных строек с Lego.

Команда украинских фанатов Lego Ukrbricks в этом году создаст 2 больших экспозиции для фанатов фантастики. Первая – масштабный Hogwarts Lego Land. Мимо него не пройдет ни один фанат магии. Здесь соберут все известные сооружения мира Гарри Поттера – замок Хогвартс, стадион для квиддича, Косой переулок, вокзал Кингс-Кросс и многое другое. Общая площадь застройки – 15 метров квадратных. Hogwarts Lego Land будет готов уже к началу фестиваля.

Вторая экспозиция – супергеройское строительство. Здесь ребята из Ukrbricks будут строить Капитана Америку, Железного человека и Человека-Осу.

Альтернативная энергетика

Надоело оплачивать огромные счета за отопление и за отсутствующую горячую воду? Тогда Вам на локацию "Альтернативная энергетика". На фестивале покажут современные способы получения энергии – как просто и недорого создать свой собственный дом умным, объединив все инженерные системы под единым управлением.

На фестивале будет локация "Альтернативная энергетика"

Участники этой экспозиции покажут новинки термотехнического оборудования и систем умного дома. И расскажут, можно ли платить в год за отопление 1000 гривен и как управлять собственным домом с мобильного.