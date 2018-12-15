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      В Украине проведут масштабную проверку знаний студентов медиков

      73 Читати новину українською
      В Минздраве готовят проверку для студентов
      В Минздраве готовят проверку для студентов / Соцсети

      В ближайшее время Кабинет Министров может согласовать решение о проведении в Украине международного мониторингового исследования знаний студентов-медиков.

      Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает osvita.ua.

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      В правительстве считают, что такое исследование поможет сопоставить уровень подготовки украинских студентов-медиков с международными стандартами. Также, по мнению чиновников, тесты покажут качество высшего медобразования в Украине.

      Перевірка медиків
      В Украине готовят проверку для студентов-медиков

      Планируется, что проверку знаний пройдут студенты-медики четвертых курсов 2018/2019 учебного года. При этом в министерстве отметили, что причин для отсрочки такого исследования нет.

      "Мониторинговое исследование является мощным инструментом для оценки современного состояния медобразования, а его результаты не повлияют на успеваемость студентов текущего учебного года и не могут стать поводом для исключения студентов из университетов", – отметилив Минздраве.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Образование Медицина Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 Канал
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