В Украине проведут масштабную проверку знаний студентов медиков

В ближайшее время Кабинет Министров может согласовать решение о проведении в Украине международного мониторингового исследования знаний студентов-медиков.

Об этом сообщили в Минздраве Украины, передает osvita.ua.

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В правительстве считают, что такое исследование поможет сопоставить уровень подготовки украинских студентов-медиков с международными стандартами. Также, по мнению чиновников, тесты покажут качество высшего медобразования в Украине.



В Украине готовят проверку для студентов-медиков

Планируется, что проверку знаний пройдут студенты-медики четвертых курсов 2018/2019 учебного года. При этом в министерстве отметили, что причин для отсрочки такого исследования нет.

"Мониторинговое исследование является мощным инструментом для оценки современного состояния медобразования, а его результаты не повлияют на успеваемость студентов текущего учебного года и не могут стать поводом для исключения студентов из университетов", – отметилив Минздраве.

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