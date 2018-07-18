В Украине проведут пробную перепись населения: известно когда и где

В 2019 году в Украине проведут пробную перепись населения. Это позволит подготовиться ко Всеукраинской переписи, которая запланирована на 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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Пробная перепись позволит подготовить механизмы и средства для проведения Всеукраинской переписи, которые использовались в последний раз в 2010 году. Это решение является частью подготовительных мероприятий к проведению Всеукраинской переписи населения, запланированной на 2020 год,

– говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что пробная перепись населения позволит отработать методы проведения Всеукраинской переписи населения, обновить инструменты его проведения. В частности, будет протестировано использование планшетов и ноутбуков во время переписи.

Пробную перепись населения проведут только на территории Киева и области. Так, в декабре 2019 года, именно на этот период запланировано проведение переписи, ее проведут в Оболонском районе столицы и Бородянском районе области.

Перепись будет проводить Госслужба статистики. Национальная полиция будет следить за правопорядком во время ее проведения.