Украина не может себе позволить 2 – 3 месяца сидеть на диване, – Шмыгаль

Украинский премьер Денис Шмигаль вместе с министром развития экономики Игорем Петрашко провели онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине. Стороны обсудили деятельность в условиях карантина, который правительство ввело из-за распространения коронавируса. В частности, одной из тем было создание стратегической платформы, куда войдут ведущие экономисты.

Как Шмигаль отметил в телеграмме, готовых стратегий перед лицом кризиса не имеет никто. Поэтому Украина учитывает опыт других стран, чтобы предусмотреть возможные последствия пандемии COVID-19. Для этого украинская власть общается с бизнесом.

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Понимаем, что ограничения могут быть неприятными и неудобными для бизнеса, однако они дают результат в вопросе спасения жизней украинцев. В то же время правительство осознает, что Украина не может себе позволить два-три месяца сидеть на диване. Надо думать об экономике, поэтому вместе с бизнесом и лучшими учеными мы работаем над созданием стратегической платформы, куда войдут ведущие экономические эксперты,

– сообщил глава правительства.

Кроме того, стороны обсудили законопроекты о банковской деятельности и рынке земли, которые недавно поддержала Верховная Рада. По словам Шмыгаля, Украина уже получила положительную обратную связь от МВФ и послов стран G7.

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"Правительство благодарит предприятия Американской торговой палаты за их понимание и ответственность. Мы – синхронизированы с бизнесом, их советы — это наша дорожная карта спасения экономики", – подытожил Шмыгаль.

К слову, ранее Шмыгаль говорил с послом ЕС в Украине Матти Маасиком. По итогам разговора Евросоюз согласился выделить Украине 80 миллионов евро помощи для борьбы с COVID-19.

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По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая заражения коронавирусом. Умерли 20 человек, выздоровели – 13.

Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.

25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

Кроме того, в дальнейшем в Укране будут вводить гораздо более жесткие карантинные ограничения для населения. Среди них – масочный режим, запрет на посещение парков и зон отдыха (есть исключения), перемещение группой лиц и тому подобное.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала