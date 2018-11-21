В Украине растолковали условия договора об Азовском море, который перекрутила Россия
Положения договора 2003 года между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива не дает РФ права осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты.
Об этом сообщает МИД Украины в ответ на очередные манипуляции российского МИД.
24 канал сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проверки Россией судов и их безосновательные задержания в Азовском море якобы не являются противоправными, и соответствуют договоренности между РФ и Украиной, заключенной в 2003 году.
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Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений. Ни одно положение договора 2003 года не дает России права осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты,
– отметили в МИД Украины.
В ведомстве добавили, что Россия не имеет права препятствовать свободе судоходства – ни согласно Конвенции ООН по морскому праву, ни согласно двусторонней договорной базе.
Украина и в дальнейшем будет оставаться верной Уставу ООН и нормам международного права и продолжит защищать свои права в арбитражном производстве относительно нарушения Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе,
– сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Кроме того, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.
25 октября Европарламент одобрил резолюцию, которая предусматривает ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.
Что предусматривает соглашение 2003 года между Украиной и Россией?Это договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова коса Тузла.
Согласно соглашению, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств, а также разграничено Азовское море.
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