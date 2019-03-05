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      В Украине разрабатывают стратегию развития профориентации по привлечению опытных кадров

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      Александр Пимкина
      Александр Пимкина / obozrevatel.com

      Горно-металлургический холдинг "Метинвест" совместно с Федерацией работодателей Украины, Министерством образования и Министерством социальной политики разрабатывают комплексную стратегию развития профориентации в Украине для привлечения квалифицированных кадров.

      Об этом "Обозревателю" сообщил директор по персоналу и социальной политике группы "Метинвест" Александр Пимкин, который объяснил необходимость таких действий значительным оттоком специалистов профессионально-технических специальностей.

      Сегодня мы видим, что в Украине сложилась неутешительная ситуация, которая связана с трудовой миграцией, что означает потерю квалифицированных рабочих рук, от чего сегодня страдает бизнес. Еще одна проблема, которую мы видим, это то, что сегодняшняя система образования не отвечает тем запросами развития бизнеса в Украине и в целом,
      – говорит Пимкин.

      По его словам, ситуацию можно исправить, если провести необходимые реформы в Министерстве образования.

      "Мы предлагаем разработать комплексную стратегию развития профориентации в нашем государстве. Мы считаем, что это крайне важно, потому что нам нужно создать поток подготовки людей, начиная от школы, с базового образования и заканчивая высшим образованием. Нам необходимо четко сформулировать, какой уровень профессиональной подготовки нам необходим, какие отрасли являются приоритетными в нашем государстве, какие кадры будут востребованы в будущем", – объясняет представитель "Метинвеста".

      Пимкин отмечает некоторые успехи в решении определенных проблем, но обеспокоен достаточно высокой зарегулированностью системы образования, которая мешает внедрять новые методы и технологии обучения, чтобы будущие специалисты смогли отвечать тем требованиям, которые на сегодня имеются в современной промышленной сфере.

      Вместе с тем группа "Метинвест" разработала и начала реализацию комплексной программы профессиональной ориентации молодых людей.

      В городах нашего присутствия мы уже начинаем работать со школьниками, чтобы им помогать в выборе будущей профессии. Мы им показываем наши предприятия, насколько они поменялись, насколько они высокотехнологичны и сколько вкладывается усилий в развитие как технологий, так и средств, которые влияют на повышение экологичности наших предприятий,
      – рассказал Пимкин.

      Также выпускников привлекают через создание привлекательных для них карьерных маршрутов, акцентируя внимание на том, как через обучение в техническом университете они могут построить свою карьеру.

      "У нас уже есть определенные результаты, например, в Мариуполе порядка 90% выпускников средних учебных заведений мы забираем к себе на работу. Это наш вклад – гарантированное трудоустройство. Сегодня мы находимся на стадии заключения соглашений с рядом учебных заведений, в рамках которых мы будем инвестировать в создание технических лабораторий в этих заведениях и в формирование специальных групп для компаний "Метинвест", в которых ребята будут проходить обучение по дуальной форме образования. У нас уже есть пилотный проект с Криворожским техническим университетом и Мариупольским ПГТУ", – отметил он.

      Как ранее сообщалось, в Украине появилась тенденция, когда работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий.

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      Теги: Министерство образования и науки Украины Министерство социальной политики Металургия Рынок труда
      Источник: 24 Канал
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