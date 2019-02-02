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      В Украине самые дорогие кредиты в Европе, – Bloomberg

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      В Украине самые дорогие кредиты в Европе, – СМИ
      В Украине самые дорогие кредиты в Европе, – СМИ / Фото из открытых источников

      Украина занимает самые высокие в Восточной Европе позиции по уровню процентных ставок по кредитам. Однако появились признаки того, что ставку удастся снизить во второй половине года.

      Национальный банк Украины сохранил процентную ставку на уровне 18%, сообщает информагентство Bloomberg.

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      Издание отмечает, что рост цен всё ещё выше, чем установленный барьер. При этом помощь от Международного валютного фонда возобновилась, а инфляция замедлилась.

      В НБУ объясняют, что считают необходимым поддержку уже существующих "жестких условий монетарной политики, чтобы гарантировать, что инфляция вернётся к установленному уровню в первом квартале 2020 года".

      В то же время глава Нацбанка Яков Смолий недавно заявил, что "есть основания для сокращения базовой процентной ставки".

      Издание пишет, что есть и другие потенциально угрожающие факторы, в частности, президентские выборы, участвовать в которых будет целый ряд популистов. Также отмечается, что инфляция хоть и не снизилась, но её давление исчезло.

      Причиной роста цен стало повышение тарифов на коммунальные услуги и увеличение зарплат в Украине, вызванное оттоком работников в богатые страны Европы. Кроме того, риски для стабильности цен растут и из-за политической неопределенности.

      Хотя Нацбанк и планирует сократить инфляцию до 5% по итогам 2020 года, в ведомстве признают, что "новый политический цикл" может создать "значительный риск". Однако, несмотря на ряд негативных моментов, в Нацбанке видят и положительные факторы, которые могут позволить сократить базовую процентную ставку до конца этого года.

      В Национальном банке сделали прогнозы о состоянии экономики в 2019 году. Так, НБУ прогнозирует, что рост реального ВВП замедлится до 2,5%. Также ожидается снижение урожая зерновых после рекорда сельского хозяйства в 2018 году.

      Теги: Новости Украины Новости политики Инфляция Кредит НБУ
      Источник: 24 Канал
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